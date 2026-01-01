СигналыРазделы
Jivarajah Tharamarajah

C TJ M

Jivarajah Tharamarajah
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
35.25 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
133.70 USD (13 368 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (133.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.70 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
6.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
16.71 USD
Средняя прибыль:
16.71 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
111.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.25 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +133.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on

Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management

Minimum deposit is $200

Recommended deposit is $500   

 

If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7

Register XM Account with Partner Code: JDGFX

Account Type: MT5 Standard

Leverage: 1:500

 

DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE

Нет отзывов
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
