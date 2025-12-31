- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
38 (79.16%)
Убыточных трейдов:
10 (20.83%)
Лучший трейд:
24.48 USD
Худший трейд:
-11.88 USD
Общая прибыль:
185.15 USD (12 352 pips)
Общий убыток:
-41.51 USD (3 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (100.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.31 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
7.47
Длинных трейдов:
9 (18.75%)
Коротких трейдов:
39 (81.25%)
Профит фактор:
4.46
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
4.87 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.22 USD (3)
Прирост в месяц:
228.26%
Алготрейдинг:
43%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.17 USD
Максимальная:
19.22 USD (12.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.40% (19.22 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|144
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|SOLUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.48 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +100.31 USD
Макс. убыток в серии: -19.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
It's a real one??
Нет отзывов