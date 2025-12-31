СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EYE OF RA
Kanok Siriviroj

EYE OF RA

Kanok Siriviroj
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 228%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
38 (79.16%)
Убыточных трейдов:
10 (20.83%)
Лучший трейд:
24.48 USD
Худший трейд:
-11.88 USD
Общая прибыль:
185.15 USD (12 352 pips)
Общий убыток:
-41.51 USD (3 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (100.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.31 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
7.47
Длинных трейдов:
9 (18.75%)
Коротких трейдов:
39 (81.25%)
Профит фактор:
4.46
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
4.87 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.22 USD (3)
Прирост в месяц:
228.26%
Алготрейдинг:
43%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.17 USD
Максимальная:
19.22 USD (12.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.40% (19.22 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 47
SOLUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 144
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
SOLUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.48 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +100.31 USD
Макс. убыток в серии: -19.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
It's a real one??
Нет отзывов
2025.12.31 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 09:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
