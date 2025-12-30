СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TRADER PRO NEXT XXJ1
Weldes Da Silva Campos

TRADER PRO NEXT XXJ1

Weldes Da Silva Campos
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -12%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
5 (17.24%)
Убыточных трейдов:
24 (82.76%)
Лучший трейд:
168.96 USD
Худший трейд:
-79.64 USD
Общая прибыль:
292.44 USD (8 989 pips)
Общий убыток:
-305.88 USD (16 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (292.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
292.44 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
21.91%
Макс. загрузка депозита:
122.32%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
7 (24.14%)
Коротких трейдов:
22 (75.86%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.46 USD
Средняя прибыль:
58.49 USD
Средний убыток:
-12.75 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-75.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.06 USD (5)
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.82 USD
Максимальная:
230.06 USD (72.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.82% (75.82 USD)
По эквити:
48.02% (65.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# -7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +168.96 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +292.44 USD
Макс. убыток в серии: -75.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The world's leading investment group dedicated to supporting ambitious individuals and businesses in their financial growth. High returns and controlled risks.

Нет отзывов
2025.12.30 22:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 22:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика