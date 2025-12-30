- Прирост
Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
209 (68.97%)
Убыточных трейдов:
94 (31.02%)
Лучший трейд:
21.68 USD
Худший трейд:
-27.75 USD
Общая прибыль:
648.22 USD (112 906 pips)
Общий убыток:
-441.58 USD (284 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (64.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.61 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
52 (17.16%)
Коротких трейдов:
251 (82.84%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
3.10 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-27.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.65 USD (5)
Прирост в месяц:
468.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
100.18 USD (62.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.33% (100.18 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|289
|BTCUSD
|12
|ETHUSD
|1
|XAGUSD.s
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|218
|BTCUSD
|-17
|ETHUSD
|0
|XAGUSD.s
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|22K
|BTCUSD
|-193K
|ETHUSD
|-505
|XAGUSD.s
|57
Лучший трейд: +21.68 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +64.56 USD
Макс. убыток в серии: -27.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
