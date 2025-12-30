- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 334
Прибыльных трейдов:
5 175 (50.07%)
Убыточных трейдов:
5 159 (49.92%)
Лучший трейд:
4 100.30 USD
Худший трейд:
-3 001.08 USD
Общая прибыль:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Общий убыток:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (186.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 664.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
37 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
5 239 (50.70%)
Коротких трейдов:
5 095 (49.30%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
31.24 USD
Средний убыток:
-27.27 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-87.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 600.16 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.25 USD
Максимальная:
15 645.66 USD (4.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.85% (15 645.66 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|10334
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-227K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 100.30 USD
Худший трейд: -3 001 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +186.50 USD
Макс. убыток в серии: -87.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов