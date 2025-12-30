СигналыРазделы
Roni Gautama

Eagle wing test

Roni Gautama
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 334
Прибыльных трейдов:
5 175 (50.07%)
Убыточных трейдов:
5 159 (49.92%)
Лучший трейд:
4 100.30 USD
Худший трейд:
-3 001.08 USD
Общая прибыль:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Общий убыток:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (186.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 664.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
37 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
5 239 (50.70%)
Коротких трейдов:
5 095 (49.30%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
31.24 USD
Средний убыток:
-27.27 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-87.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 600.16 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.25 USD
Максимальная:
15 645.66 USD (4.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.85% (15 645.66 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 10334
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -227K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 100.30 USD
Худший трейд: -3 001 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +186.50 USD
Макс. убыток в серии: -87.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
