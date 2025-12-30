- Прирост
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
495 (58.57%)
Убыточных трейдов:
350 (41.42%)
Лучший трейд:
67.40 USD
Худший трейд:
-28.42 USD
Общая прибыль:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Общий убыток:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (231.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
231.96 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
435 (51.48%)
Коротких трейдов:
410 (48.52%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-5.55 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-112.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.78 USD (15)
Прирост в месяц:
104.51%
Годовой прогноз:
1 268.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.42 USD
Максимальная:
329.18 USD (66.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.03% (329.18 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|GBPUSD
|60
|USDJPY
|55
|EURUSD
|51
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|19
|GBPJPY
|18
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|6
|USDCHF
|3
|EURAUD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|395
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|-84
|EURUSD
|72
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-30
|GBPJPY
|-18
|GBPAUD
|-4
|EURJPY
|-25
|USDCHF
|-7
|EURAUD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|691
|EURGBP
|-406
|AUDUSD
|-1K
|GBPJPY
|-242
|GBPAUD
|-572
|EURJPY
|-991
|USDCHF
|-176
|EURAUD
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +67.40 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +231.96 USD
Макс. убыток в серии: -112.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.73 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarketsSC-Live
|2.97 × 478
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
XM.COM-MT5
|3.10 × 269
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.72 × 659
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 19236
|
Darwinex-Live
|4.21 × 443
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.22 × 9
|
Valutrades-Live
|5.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.65 × 2104
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.11 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform.
My starting capital /investment is $200.
Thank you
