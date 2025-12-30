СигналыРазделы
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
495 (58.57%)
Убыточных трейдов:
350 (41.42%)
Лучший трейд:
67.40 USD
Худший трейд:
-28.42 USD
Общая прибыль:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Общий убыток:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (231.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
231.96 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
435 (51.48%)
Коротких трейдов:
410 (48.52%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-5.55 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-112.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.78 USD (15)
Прирост в месяц:
104.51%
Годовой прогноз:
1 268.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.42 USD
Максимальная:
329.18 USD (66.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.03% (329.18 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.40 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +231.96 USD
Макс. убыток в серии: -112.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 100
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarketsSC-Live
2.97 × 478
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.10 × 269
GOMarketsMU-Live
3.50 × 8
RoboForex-ECN
3.72 × 659
FusionMarkets-Live
3.90 × 19236
Darwinex-Live
4.21 × 443
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.22 × 9
Valutrades-Live
5.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
5.65 × 2104
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.11 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
еще 60...
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
Нет отзывов
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
