Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
7.99 USD
Худший трейд:
-4.90 USD
Общая прибыль:
28.04 USD (28 050 pips)
Общий убыток:
-4.90 USD (4 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (18.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.68 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
40.26%
Макс. загрузка депозита:
45.68%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
8 (80.00%)
Коротких трейдов:
2 (20.00%)
Профит фактор:
5.72
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
3.12 USD
Средний убыток:
-4.90 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.90 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.90 USD (4.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (4.90 USD)
По эквити:
9.83% (10.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
