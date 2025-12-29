СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Noname
Yuriy Shvecov

Noname

Yuriy Shvecov
0 отзывов
173 недели
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
57 (86.36%)
Убыточных трейдов:
9 (13.64%)
Лучший трейд:
3.73 USD
Худший трейд:
-7.62 USD
Общая прибыль:
68.82 USD (6 846 pips)
Общий убыток:
-36.16 USD (3 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (28.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.16 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
60 секунд
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
39 (59.09%)
Коротких трейдов:
27 (40.91%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
1.21 USD
Средний убыток:
-4.02 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.12 USD (3)
Прирост в месяц:
31.10%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.89 USD
Максимальная:
15.12 USD (12.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.73 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.16 USD
Макс. убыток в серии: -15.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
