Zhang Kai Sheng

KKen500

Zhang Kai Sheng
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 106%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
100.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
252.44 USD (8 694 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (252.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
252.44 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
69.71%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
36.06 USD
Средняя прибыль:
36.06 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 252
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +252.44 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 17:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 16:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KKen500
30 USD в месяц
106%
0
0
USD
490
USD
1
0%
7
100%
100%
n/a
36.06
USD
0%
1:500
