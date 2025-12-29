- Прирост
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
100.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
252.44 USD (8 694 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (252.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
252.44 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
69.71%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
36.06 USD
Средняя прибыль:
36.06 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|252
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
Лучший трейд: +100.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +252.44 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
