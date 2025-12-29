СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AT LIFESTYLE 4
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
16 (76.19%)
Убыточных трейдов:
5 (23.81%)
Лучший трейд:
10.64 USD
Худший трейд:
-3.78 USD
Общая прибыль:
48.60 USD (4 851 pips)
Общий убыток:
-12.61 USD (1 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (40.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.31 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
3.90%
Макс. загрузка депозита:
93.43%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
3.69
Длинных трейдов:
15 (71.43%)
Коротких трейдов:
6 (28.57%)
Профит фактор:
3.85
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.76 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.47 USD
Максимальная:
9.76 USD (9.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.01% (9.76 USD)
По эквити:
15.21% (16.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 36
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.64 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.31 USD
Макс. убыток в серии: -9.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
Нет отзывов
2025.12.30 03:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 12:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 11:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AT LIFESTYLE 4
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
136
USD
1
0%
21
76%
4%
3.85
1.71
USD
15%
1:300
Копировать

