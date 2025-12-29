- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
16 (76.19%)
Убыточных трейдов:
5 (23.81%)
Лучший трейд:
10.64 USD
Худший трейд:
-3.78 USD
Общая прибыль:
48.60 USD (4 851 pips)
Общий убыток:
-12.61 USD (1 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (40.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.31 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
3.90%
Макс. загрузка депозита:
93.43%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
3.69
Длинных трейдов:
15 (71.43%)
Коротких трейдов:
6 (28.57%)
Профит фактор:
3.85
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.76 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.47 USD
Максимальная:
9.76 USD (9.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.01% (9.76 USD)
По эквити:
15.21% (16.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.64 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.31 USD
Макс. убыток в серии: -9.76 USD
NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
