- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivVU-Server-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Инструмент: только XAUUSD (золото)
Рыночная структура: уровни поддержки и сопротивления на таймфреймах Daily и H4
Таймфрейм входа: M15
Логика стратегии
Сделки открываются по направлению преобладающего тренда.
Вход осуществляется на 15-минутном таймфрейме с использованием Fair Value Gaps (FVG), согласованных со структурой старших таймфреймов.
Управление рисками
-
Фиксированное соотношение риск/прибыль = 1:3
-
Без чрезмерного кредитного плеча
-
Без мартингейла
-
Без сеточных (grid) стратегий
Торговые сессии
-
Лондонская сессия
-
Нью-Йоркская сессия
Частота сделок
-
От 1 до максимум 4 сделок в неделю
-
Качество важнее количества — никаких принудительных сделок
Важные примечания и отказ от ответственности
-
Результаты и просадки зависят от рыночных условий
-
Система основана на тайминге, рыночной структуре и строгих правилах
-
Ваш торговый счёт — ваша личная ответственность
-
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль
-
Гарантированного процента прибыли не существует
-
Торгуйте только тем капиталом, который готовы потерять
-
Ваш риск = ваша прибыль или ваши убытки
Этот сигнальный сервис предназначен для дисциплинированных трейдеров, а не для азартной или эмоциональной торговли.
Этот сигнальный канал подойдёт вам, если вы:
-
Понимаете управление рисками
-
Умеете следовать правилам без чрезмерной торговли
-
Принимаете убыточные сделки как часть торговли
-
Сфокусированы на стабильности, а не на быстрых деньгах