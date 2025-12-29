СигналыРазделы
Zamatshezi Zondani

Gold Trade

Zamatshezi Zondani
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
24 (35.82%)
Убыточных трейдов:
43 (64.18%)
Лучший трейд:
123.35 USD
Худший трейд:
-96.80 USD
Общая прибыль:
520.97 USD (22 111 pips)
Общий убыток:
-506.31 USD (24 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (151.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
46 (68.66%)
Коротких трейдов:
21 (31.34%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
21.71 USD
Средний убыток:
-11.77 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-29.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.56 USD (3)
Прирост в месяц:
-97.64%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.36 USD
Максимальная:
168.80 USD (111.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +123.35 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +151.19 USD
Макс. убыток в серии: -29.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivVU-Server-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Инструмент: только XAUUSD (золото)

Рыночная структура: уровни поддержки и сопротивления на таймфреймах Daily и H4

Таймфрейм входа: M15

Логика стратегии

Сделки открываются по направлению преобладающего тренда.
Вход осуществляется на 15-минутном таймфрейме с использованием Fair Value Gaps (FVG), согласованных со структурой старших таймфреймов.

Управление рисками

  • Фиксированное соотношение риск/прибыль = 1:3

  • Без чрезмерного кредитного плеча

  • Без мартингейла

  • Без сеточных (grid) стратегий

Торговые сессии

  • Лондонская сессия

  • Нью-Йоркская сессия

Частота сделок

  • От 1 до максимум 4 сделок в неделю

  • Качество важнее количества — никаких принудительных сделок

Важные примечания и отказ от ответственности

  • Результаты и просадки зависят от рыночных условий

  • Система основана на тайминге, рыночной структуре и строгих правилах

  • Ваш торговый счёт — ваша личная ответственность

  • Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль

  • Гарантированного процента прибыли не существует

  • Торгуйте только тем капиталом, который готовы потерять

  • Ваш риск = ваша прибыль или ваши убытки

Этот сигнальный сервис предназначен для дисциплинированных трейдеров, а не для азартной или эмоциональной торговли.

Этот сигнальный канал подойдёт вам, если вы:

  • Понимаете управление рисками

  • Умеете следовать правилам без чрезмерной торговли

  • Принимаете убыточные сделки как часть торговли

  • Сфокусированы на стабильности, а не на быстрых деньгах


Нет отзывов
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
