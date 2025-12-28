- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
139 (95.20%)
Убыточных трейдов:
7 (4.79%)
Лучший трейд:
19.12 GBP
Худший трейд:
-7.62 GBP
Общая прибыль:
690.01 GBP (95 553 pips)
Общий убыток:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
95 (506.22 GBP)
Макс. прибыль в серии:
506.22 GBP (95)
Коэффициент Шарпа:
1.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.09%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
25.14
Длинных трейдов:
146 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
25.52
Мат. ожидание:
4.54 GBP
Средняя прибыль:
4.96 GBP
Средний убыток:
-3.86 GBP
Макс. серия проигрышей:
6 (-26.37 GBP)
Макс. убыток в серии:
-26.37 GBP (6)
Прирост в месяц:
16.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
26.37 GBP (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.59% (26.37 GBP)
По эквити:
31.57% (1 472.02 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|855
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|94K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.12 GBP
Худший трейд: -8 GBP
Макс. серия выигрышей: 95
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +506.22 GBP
Макс. убыток в серии: -26.37 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Нет отзывов