СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Challeng
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
139 (95.20%)
Убыточных трейдов:
7 (4.79%)
Лучший трейд:
19.12 GBP
Худший трейд:
-7.62 GBP
Общая прибыль:
690.01 GBP (95 553 pips)
Общий убыток:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
95 (506.22 GBP)
Макс. прибыль в серии:
506.22 GBP (95)
Коэффициент Шарпа:
1.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.09%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
25.14
Длинных трейдов:
146 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
25.52
Мат. ожидание:
4.54 GBP
Средняя прибыль:
4.96 GBP
Средний убыток:
-3.86 GBP
Макс. серия проигрышей:
6 (-26.37 GBP)
Макс. убыток в серии:
-26.37 GBP (6)
Прирост в месяц:
16.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
26.37 GBP (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.59% (26.37 GBP)
По эквити:
31.57% (1 472.02 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 855
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 94K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.12 GBP
Худший трейд: -8 GBP
Макс. серия выигрышей: 95
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +506.22 GBP
Макс. убыток в серии: -26.37 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика