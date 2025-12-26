СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Beauty XAUUSD
Hasiholan Mangasitua Siboro

Beauty XAUUSD

Hasiholan Mangasitua Siboro
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 77%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
20 (86.95%)
Убыточных трейдов:
3 (13.04%)
Лучший трейд:
9.05 USD
Худший трейд:
-4.10 USD
Общая прибыль:
85.77 USD (85 791 pips)
Общий убыток:
-8.81 USD (8 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (38.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.76 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
18.77
Длинных трейдов:
13 (56.52%)
Коротких трейдов:
10 (43.48%)
Профит фактор:
9.74
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.10 USD (1)
Прирост в месяц:
76.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.10 USD (3.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.49% (4.10 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.05 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.76 USD
Макс. убыток в серии: -4.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
