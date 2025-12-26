- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
20 (86.95%)
Убыточных трейдов:
3 (13.04%)
Лучший трейд:
9.05 USD
Худший трейд:
-4.10 USD
Общая прибыль:
85.77 USD (85 791 pips)
Общий убыток:
-8.81 USD (8 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (38.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.76 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
18.77
Длинных трейдов:
13 (56.52%)
Коротких трейдов:
10 (43.48%)
Профит фактор:
9.74
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.10 USD (1)
Прирост в месяц:
76.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.10 USD (3.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.49% (4.10 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.05 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.76 USD
Макс. убыток в серии: -4.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов