Yong Jiang Xuan

Liy

Yong Jiang Xuan
0 отзывов
2 недели
1 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -100%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
751
Прибыльных трейдов:
490 (65.24%)
Убыточных трейдов:
261 (34.75%)
Лучший трейд:
41.28 USD
Худший трейд:
-68.04 USD
Общая прибыль:
879.83 USD (67 799 pips)
Общий убыток:
-1 296.65 USD (102 976 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (11.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.68 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
10.70%
Макс. загрузка депозита:
108.03%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
458
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
458 (60.99%)
Коротких трейдов:
293 (39.01%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-0.56 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-4.97 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-465.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-465.57 USD (11)
Прирост в месяц:
-99.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
416.82 USD
Максимальная:
587.00 USD (82.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.80% (587.00 USD)
По эквити:
90.27% (411.46 USD)

Распределение

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

观摩，超高频全手工
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.25 07:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Liy
30 USD в месяц
-100%
1
0
USD
1
USD
2
0%
751
65%
11%
0.67
-0.56
USD
100%
1:500
Копировать

