Всего трейдов:
751
Прибыльных трейдов:
490 (65.24%)
Убыточных трейдов:
261 (34.75%)
Лучший трейд:
41.28 USD
Худший трейд:
-68.04 USD
Общая прибыль:
879.83 USD (67 799 pips)
Общий убыток:
-1 296.65 USD (102 976 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (11.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.68 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
10.70%
Макс. загрузка депозита:
108.03%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
458
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
458 (60.99%)
Коротких трейдов:
293 (39.01%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-0.56 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-4.97 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-465.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-465.57 USD (11)
Прирост в месяц:
-99.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
416.82 USD
Максимальная:
587.00 USD (82.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.80% (587.00 USD)
По эквити:
90.27% (411.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|751
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDe
|-417
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDe
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.28 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +11.79 USD
Макс. убыток в серии: -465.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
观摩，超高频全手工
