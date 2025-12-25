СигналыРазделы
Shuangqing Liu

WH917

Shuangqing Liu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 -86%
WeTrade-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
12.54 USD
Худший трейд:
-57.77 USD
Общая прибыль:
35.76 USD (3 570 pips)
Общий убыток:
-135.23 USD (13 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (9.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
28.68%
Макс. загрузка депозита:
178.42%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.77
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
0.26
Мат. ожидание:
-9.04 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-33.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-128.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.90 USD (3)
Прирост в месяц:
-85.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
109.36 USD
Максимальная:
128.90 USD (94.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.30% (128.90 USD)
По эквити:
84.29% (97.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -104
EURUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -10K
EURUSD 466
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.54 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.89 USD
Макс. убыток в серии: -128.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

手动策略，轻仓交易

交流学习可以加微：jjj117118119

Нет отзывов
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.25 03:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.25 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
