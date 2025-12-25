- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
12.54 USD
Худший трейд:
-57.77 USD
Общая прибыль:
35.76 USD (3 570 pips)
Общий убыток:
-135.23 USD (13 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (9.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
28.68%
Макс. загрузка депозита:
178.42%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.77
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
0.26
Мат. ожидание:
-9.04 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-33.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-128.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.90 USD (3)
Прирост в месяц:
-85.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
109.36 USD
Максимальная:
128.90 USD (94.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.30% (128.90 USD)
По эквити:
84.29% (97.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-104
|EURUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-10K
|EURUSD
|466
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
手动策略，轻仓交易
交流学习可以加微：jjj117118119
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
-86%
0
0
USD
USD
19
USD
USD
1
0%
11
63%
29%
0.26
-9.04
USD
USD
95%
1:500