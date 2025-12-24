СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Anatoliy Trade Gold 4
Anatoliy Totovytskyy

Anatoliy Trade Gold 4

Anatoliy Totovytskyy
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 67%
Bybit-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
61 (95.31%)
Убыточных трейдов:
3 (4.69%)
Лучший трейд:
19.80 UST
Худший трейд:
-4.20 UST
Общая прибыль:
216.08 UST (13 075 pips)
Общий убыток:
-12.84 UST (163 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (153.58 UST)
Макс. прибыль в серии:
153.58 UST (49)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
100.00%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
42.34
Длинных трейдов:
27 (42.19%)
Коротких трейдов:
37 (57.81%)
Профит фактор:
16.83
Мат. ожидание:
3.18 UST
Средняя прибыль:
3.54 UST
Средний убыток:
-4.28 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.62 UST)
Макс. убыток в серии:
-4.20 UST (1)
Прирост в месяц:
66.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
4.80 UST (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (4.50 UST)
По эквити:
55.21% (12.67 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.80 UST
Худший трейд: -4 UST
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +153.58 UST
Макс. убыток в серии: -1.62 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 88% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика