Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
61 (95.31%)
Убыточных трейдов:
3 (4.69%)
Лучший трейд:
19.80 UST
Худший трейд:
-4.20 UST
Общая прибыль:
216.08 UST (13 075 pips)
Общий убыток:
-12.84 UST (163 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (153.58 UST)
Макс. прибыль в серии:
153.58 UST (49)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
100.00%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
42.34
Длинных трейдов:
27 (42.19%)
Коротких трейдов:
37 (57.81%)
Профит фактор:
16.83
Мат. ожидание:
3.18 UST
Средняя прибыль:
3.54 UST
Средний убыток:
-4.28 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.62 UST)
Макс. убыток в серии:
-4.20 UST (1)
Прирост в месяц:
66.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
4.80 UST (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (4.50 UST)
По эквити:
55.21% (12.67 UST)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD+
64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD+
203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD+
13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Загрузка депозита
Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
