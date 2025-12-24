- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
7 (9.21%)
Убыточных трейдов:
69 (90.79%)
Лучший трейд:
1.00 USD
Худший трейд:
-2.39 USD
Общая прибыль:
1.59 USD (145 pips)
Общий убыток:
-32.86 USD (1 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
51 (67.11%)
Коротких трейдов:
25 (32.89%)
Профит фактор:
0.05
Мат. ожидание:
-0.41 USD
Средняя прибыль:
0.23 USD
Средний убыток:
-0.48 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-19.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.74 USD (43)
Прирост в месяц:
-99.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.27 USD
Максимальная:
31.50 USD (115.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.00 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 43
Макс. прибыль в серии: +0.23 USD
Макс. убыток в серии: -19.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradewillGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Good
Нет отзывов