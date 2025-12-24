СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Traderwill
Virgo Saputra

Traderwill

Virgo Saputra
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
TradewillGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
7 (9.21%)
Убыточных трейдов:
69 (90.79%)
Лучший трейд:
1.00 USD
Худший трейд:
-2.39 USD
Общая прибыль:
1.59 USD (145 pips)
Общий убыток:
-32.86 USD (1 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
51 (67.11%)
Коротких трейдов:
25 (32.89%)
Профит фактор:
0.05
Мат. ожидание:
-0.41 USD
Средняя прибыль:
0.23 USD
Средний убыток:
-0.48 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-19.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.74 USD (43)
Прирост в месяц:
-99.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.27 USD
Максимальная:
31.50 USD (115.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 43
NZDJPY 11
AUDCHF 11
EURUSD 6
GBPUSD 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD -19
NZDJPY -3
AUDCHF -6
EURUSD -3
GBPUSD -1
GBPCHF 0
NZDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD -516
NZDJPY -18
AUDCHF -148
EURUSD -201
GBPUSD -21
GBPCHF -3
NZDCHF -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.00 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 43
Макс. прибыль в серии: +0.23 USD
Макс. убыток в серии: -19.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradewillGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Good
Нет отзывов
2025.12.24 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
