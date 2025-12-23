- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
18 (94.73%)
Убыточных трейдов:
1 (5.26%)
Лучший трейд:
7.05 USD
Худший трейд:
-3.19 USD
Общая прибыль:
75.53 USD (75 539 pips)
Общий убыток:
-3.19 USD (3 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (75.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.53 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
1.61
Торговая активность:
4.07%
Макс. загрузка депозита:
83.89%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
22.68
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
23.68
Мат. ожидание:
3.81 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-3.19 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.19 USD (1)
Прирост в месяц:
72.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.19 USD (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (3.19 USD)
По эквити:
25.77% (33.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.05 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +75.53 USD
Макс. убыток в серии: -3.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
172
USD
USD
1
0%
19
94%
4%
23.67
3.81
USD
USD
26%
1:200