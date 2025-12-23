- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
65 (97.01%)
Убыточных трейдов:
2 (2.99%)
Лучший трейд:
10.27 USD
Худший трейд:
-0.97 USD
Общая прибыль:
213.43 USD (105 447 pips)
Общий убыток:
-10.82 USD (687 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (146.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.27 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
1.49
Торговая активность:
17.24%
Макс. загрузка депозита:
22.69%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
182.53
Длинных трейдов:
24 (35.82%)
Коротких трейдов:
43 (64.18%)
Профит фактор:
19.73
Мат. ожидание:
3.02 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-5.41 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.97 USD (1)
Прирост в месяц:
84.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
1.11 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.28% (1.11 USD)
По эквити:
17.35% (64.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.27 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +146.27 USD
Макс. убыток в серии: -0.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
84%
0
0
USD
USD
443
USD
USD
1
0%
67
97%
17%
19.72
3.02
USD
USD
17%
1:500