Evgenii Efimov

Stop Loss Master

Evgenii Efimov
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 63%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
124 (31.31%)
Убыточных трейдов:
272 (68.69%)
Лучший трейд:
80.68 USD
Худший трейд:
-9.65 USD
Общая прибыль:
710.96 USD (32 566 pips)
Общий убыток:
-596.07 USD (24 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (69.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.74 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
29.43%
Макс. загрузка депозита:
115.92%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
396
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
55 (13.89%)
Коротких трейдов:
341 (86.11%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
5.73 USD
Средний убыток:
-2.19 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-114.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.43 USD (41)
Прирост в месяц:
63.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.05 USD
Максимальная:
170.76 USD (89.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.21% (170.76 USD)
По эквити:
4.93% (4.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 303
EURUSD 31
USDCHF 27
GBPUSD 23
USDJPY 11
YMCash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 110
EURUSD -43
USDCHF 39
GBPUSD 2
USDJPY 6
YMCash 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.6K
EURUSD -500
USDCHF 492
GBPUSD 205
USDJPY 144
YMCash 5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.68 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 41
Макс. прибыль в серии: +69.36 USD
Макс. убыток в серии: -114.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.55 × 26388
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ICMarketsSC-Live03
0.70 × 451
ICMarketsSC-Live19
0.78 × 291
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
еще 32...
Нет отзывов
2025.12.24 14:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 05:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 10:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 08:32
Share of trading days is too low
2025.12.22 08:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 08:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 07:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 07:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
