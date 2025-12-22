- Прирост
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
124 (31.31%)
Убыточных трейдов:
272 (68.69%)
Лучший трейд:
80.68 USD
Худший трейд:
-9.65 USD
Общая прибыль:
710.96 USD (32 566 pips)
Общий убыток:
-596.07 USD (24 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (69.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.74 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
29.43%
Макс. загрузка депозита:
115.92%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
396
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
55 (13.89%)
Коротких трейдов:
341 (86.11%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
5.73 USD
Средний убыток:
-2.19 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-114.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.43 USD (41)
Прирост в месяц:
63.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.05 USD
Максимальная:
170.76 USD (89.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.21% (170.76 USD)
По эквити:
4.93% (4.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|EURUSD
|31
|USDCHF
|27
|GBPUSD
|23
|USDJPY
|11
|YMCash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|110
|EURUSD
|-43
|USDCHF
|39
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|6
|YMCash
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.6K
|EURUSD
|-500
|USDCHF
|492
|GBPUSD
|205
|USDJPY
|144
|YMCash
|5
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.68 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 41
Макс. прибыль в серии: +69.36 USD
Макс. убыток в серии: -114.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.55 × 26388
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ICMarketsSC-Live03
|0.70 × 451
|
ICMarketsSC-Live19
|0.78 × 291
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
