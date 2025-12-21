СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLF BTC 5
Do Van Mui

GOLF BTC 5

Do Van Mui
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 64%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
12.51 USD
Худший трейд:
-2.00 USD
Общая прибыль:
66.45 USD (72 792 pips)
Общий убыток:
-2.00 USD (2 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (56.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.29 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.50
Торговая активность:
15.09%
Макс. загрузка депозита:
47.02%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
32.23
Длинных трейдов:
3 (21.43%)
Коротких трейдов:
11 (78.57%)
Профит фактор:
33.23
Мат. ожидание:
4.60 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.00 USD (1)
Прирост в месяц:
64.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.00 USD (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (2.00 USD)
По эквити:
22.24% (29.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 13
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 64
BTCUSDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 64K
BTCUSDm 7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.51 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +56.29 USD
Макс. убыток в серии: -2.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 04:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 04:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 08:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 07:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 06:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 00:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 00:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 17:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 17:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 17:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLF BTC 5
99 USD в месяц
64%
0
0
USD
164
USD
1
0%
14
92%
15%
33.22
4.60
USD
22%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.