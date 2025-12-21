- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
12.51 USD
Худший трейд:
-2.00 USD
Общая прибыль:
66.45 USD (72 792 pips)
Общий убыток:
-2.00 USD (2 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (56.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.29 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.50
Торговая активность:
15.09%
Макс. загрузка депозита:
47.02%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
32.23
Длинных трейдов:
3 (21.43%)
Коротких трейдов:
11 (78.57%)
Профит фактор:
33.23
Мат. ожидание:
4.60 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.00 USD (1)
Прирост в месяц:
64.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.00 USD (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (2.00 USD)
По эквити:
22.24% (29.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|13
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|64
|BTCUSDm
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|64K
|BTCUSDm
|7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.51 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +56.29 USD
Макс. убыток в серии: -2.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
64%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
1
0%
14
92%
15%
33.22
4.60
USD
USD
22%
1:200