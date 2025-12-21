- Прирост
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
53 (54.08%)
Убыточных трейдов:
45 (45.92%)
Лучший трейд:
84.20 USD
Худший трейд:
-146.60 USD
Общая прибыль:
596.15 USD (475 099 pips)
Общий убыток:
-1 072.31 USD (31 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (48.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.80 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
47.50%
Макс. загрузка депозита:
285.07%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
57 (58.16%)
Коротких трейдов:
41 (41.84%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-4.86 USD
Средняя прибыль:
11.25 USD
Средний убыток:
-23.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-401.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.15 USD (8)
Прирост в месяц:
-99.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
562.33 USD
Максимальная:
701.53 USD (160.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.75% (668.88 USD)
По эквити:
61.33% (49.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-476
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.20 USD
Худший трейд: -147 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +48.43 USD
Макс. убыток в серии: -401.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
еще 161...
Нет отзывов
