Fanl Achmadi

OptimusTradeFx

Fanl Achmadi
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -99%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
53 (54.08%)
Убыточных трейдов:
45 (45.92%)
Лучший трейд:
84.20 USD
Худший трейд:
-146.60 USD
Общая прибыль:
596.15 USD (475 099 pips)
Общий убыток:
-1 072.31 USD (31 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (48.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.80 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
47.50%
Макс. загрузка депозита:
285.07%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
57 (58.16%)
Коротких трейдов:
41 (41.84%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-4.86 USD
Средняя прибыль:
11.25 USD
Средний убыток:
-23.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-401.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.15 USD (8)
Прирост в месяц:
-99.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
562.33 USD
Максимальная:
701.53 USD (160.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.75% (668.88 USD)
По эквити:
61.33% (49.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -476
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.20 USD
Худший трейд: -147 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +48.43 USD
Макс. убыток в серии: -401.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
Minimal Equity $300
DD Max 50%

Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 18:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 15:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
