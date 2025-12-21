СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Japan 4
Francois Petrus Canosci

Japan 4

Francois Petrus Canosci
0 отзывов
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -32%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
816
Прибыльных трейдов:
553 (67.76%)
Убыточных трейдов:
263 (32.23%)
Лучший трейд:
40.54 USD
Худший трейд:
-162.03 USD
Общая прибыль:
1 604.39 USD (114 675 pips)
Общий убыток:
-1 541.39 USD (148 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (68.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.73 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
61.49%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
366 (44.85%)
Коротких трейдов:
450 (55.15%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-5.86 USD
Макс. серия проигрышей:
40 (-508.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-508.19 USD (40)
Прирост в месяц:
8.40%
Годовой прогноз:
101.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
537.12 USD
Максимальная:
541.22 USD (53.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.90% (541.22 USD)
По эквити:
12.70% (262.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 814
XAUUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 226
XAUUSD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -17K
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.54 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 40
Макс. прибыль в серии: +68.17 USD
Макс. убыток в серии: -508.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.13 × 15
ICMarkets-Live09
0.14 × 14
AxioryAsia-02Live
0.15 × 13
ICMarkets-Live06
0.18 × 33
ICMarkets-Live07
0.20 × 84
OrtegaCapital-Server
0.24 × 106
XM.COM-Real 7
0.47 × 19
CFHMarkets-Live1
0.49 × 63
еще 134...
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
Нет отзывов
2025.12.21 09:11
A large drawdown may occur on the account again
