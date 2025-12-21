- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
816
Прибыльных трейдов:
553 (67.76%)
Убыточных трейдов:
263 (32.23%)
Лучший трейд:
40.54 USD
Худший трейд:
-162.03 USD
Общая прибыль:
1 604.39 USD (114 675 pips)
Общий убыток:
-1 541.39 USD (148 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (68.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.73 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
61.49%
Макс. загрузка депозита:
11.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
366 (44.85%)
Коротких трейдов:
450 (55.15%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-5.86 USD
Макс. серия проигрышей:
40 (-508.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-508.19 USD (40)
Прирост в месяц:
8.40%
Годовой прогноз:
101.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
537.12 USD
Максимальная:
541.22 USD (53.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.90% (541.22 USD)
По эквити:
12.70% (262.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|814
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|226
|XAUUSD
|-163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-17K
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.54 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 40
Макс. прибыль в серии: +68.17 USD
Макс. убыток в серии: -508.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCC-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.14 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.20 × 84
|
OrtegaCapital-Server
|0.24 × 106
|
XM.COM-Real 7
|0.47 × 19
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 63
еще 134...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
33
100%
816
67%
61%
1.04
0.08
USD
USD
52%
1:200