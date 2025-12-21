- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
33 (31.73%)
Убыточных трейдов:
71 (68.27%)
Лучший трейд:
22.11 USD
Худший трейд:
-20.07 USD
Общая прибыль:
281.45 USD (28 129 pips)
Общий убыток:
-557.37 USD (55 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (234.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.25 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
-0.32
Торговая активность:
73.45%
Макс. загрузка депозита:
9.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
27 (25.96%)
Коротких трейдов:
77 (74.04%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-2.65 USD
Средняя прибыль:
8.53 USD
Средний убыток:
-7.85 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-302.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-302.79 USD (35)
Прирост в месяц:
-25.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
275.92 USD
Максимальная:
510.17 USD (38.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.22% (510.17 USD)
По эквити:
9.69% (85.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.PRO
|-276
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.PRO
|-28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.11 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +234.25 USD
Макс. убыток в серии: -302.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-25%
0
0
USD
USD
825
USD
USD
1
100%
104
31%
73%
0.50
-2.65
USD
USD
38%
1:100