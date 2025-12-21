- Прирост
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
121 (93.07%)
Убыточных трейдов:
9 (6.92%)
Лучший трейд:
5.52 USD
Худший трейд:
-56.30 USD
Общая прибыль:
144.73 USD (16 007 pips)
Общий убыток:
-144.00 USD (9 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (62.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.32 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
54.98%
Макс. загрузка депозита:
20.61%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
130
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
126 (96.92%)
Коротких трейдов:
4 (3.08%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.20 USD
Средний убыток:
-16.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-94.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.40 USD (2)
Прирост в месяц:
0.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
119.24 USD (28.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.66% (119.24 USD)
По эквити:
35.43% (138.24 USD)
Лучший трейд: +5.52 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +62.32 USD
Макс. убыток в серии: -94.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
This auto trading.risky, don't copy
