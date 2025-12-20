СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mafa Ultimate
Supun Sameera Manasinghe

Mafa Ultimate

Supun Sameera Manasinghe
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
13 (52.00%)
Убыточных трейдов:
12 (48.00%)
Лучший трейд:
104.16 USD
Худший трейд:
-30.36 USD
Общая прибыль:
308.05 USD (10 568 pips)
Общий убыток:
-169.35 USD (5 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (124.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.75 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
13.45%
Макс. загрузка депозита:
9.26%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
25 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
5.55 USD
Средняя прибыль:
23.70 USD
Средний убыток:
-14.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-96.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.69 USD (5)
Прирост в месяц:
29.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.95 USD
Максимальная:
97.29 USD (16.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.43% (97.14 USD)
По эквити:
4.37% (19.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.16 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +124.75 USD
Макс. убыток в серии: -96.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Welcome traders.

What you can expect:

  1. Low risk trading
  2. Significant monthly growth
  3. positive PIP balance in your account

What you cannot expect:

  1. High winning percentage

Risk:

  • 1% to 2% risk percentage per each trade. Not more than that
  • <5% daily risk

Instruments:

  • XAUUSD - Prominent
  • GBPUSD

Please NOTE: Due to the added noise, I won't be able to answer your queries then and there. I'll check this channel only at the end of every month.

Нет отзывов
2025.12.24 17:19 2025.12.24 17:19:35  

Wishing all fellow traders a Merry Christmas and a Happy New Year! 🎄📈 May the markets be kind, your risk management disciplined, and your trades consistent. Here’s to clear setups, controlled drawdowns, and steady growth in the year ahead. Happy trading!!!

2025.12.22 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mafa Ultimate
40 USD в месяц
29%
0
0
USD
600
USD
1
0%
25
52%
13%
1.81
5.55
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.