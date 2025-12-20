- Прирост
Всего трейдов:
370
Прибыльных трейдов:
233 (62.97%)
Убыточных трейдов:
137 (37.03%)
Лучший трейд:
900.61 EUR
Худший трейд:
-423.51 EUR
Общая прибыль:
8 462.52 EUR (693 243 pips)
Общий убыток:
-4 172.15 EUR (1 176 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (116.27 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 912.86 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
52.78%
Макс. загрузка депозита:
179.73%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
376
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
154 (41.62%)
Коротких трейдов:
216 (58.38%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
11.60 EUR
Средняя прибыль:
36.32 EUR
Средний убыток:
-30.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
33 (-663.61 EUR)
Макс. убыток в серии:
-860.83 EUR (3)
Прирост в месяц:
74.58%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
956.47 EUR
Максимальная:
1 217.29 EUR (264.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.82% (1 072.74 EUR)
По эквити:
69.15% (797.05 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|260
|BTCUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|50K
|BTCUSD
|-534K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +900.61 EUR
Худший трейд: -424 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +116.27 EUR
Макс. убыток в серии: -663.61 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Нет отзывов
