Oender Kilic

J9N16

Oender Kilic
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 75%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
370
Прибыльных трейдов:
233 (62.97%)
Убыточных трейдов:
137 (37.03%)
Лучший трейд:
900.61 EUR
Худший трейд:
-423.51 EUR
Общая прибыль:
8 462.52 EUR (693 243 pips)
Общий убыток:
-4 172.15 EUR (1 176 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (116.27 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 912.86 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
52.78%
Макс. загрузка депозита:
179.73%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
376
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
154 (41.62%)
Коротких трейдов:
216 (58.38%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
11.60 EUR
Средняя прибыль:
36.32 EUR
Средний убыток:
-30.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
33 (-663.61 EUR)
Макс. убыток в серии:
-860.83 EUR (3)
Прирост в месяц:
74.58%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
956.47 EUR
Максимальная:
1 217.29 EUR (264.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.82% (1 072.74 EUR)
По эквити:
69.15% (797.05 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 260
BTCUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 50K
BTCUSD -534K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +900.61 EUR
Худший трейд: -424 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +116.27 EUR
Макс. убыток в серии: -663.61 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 22:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 18:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 14:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 12:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.