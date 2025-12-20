- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 472
Прибыльных трейдов:
1 583 (64.03%)
Убыточных трейдов:
889 (35.96%)
Лучший трейд:
7 740.36 USD
Худший трейд:
-2 768.68 USD
Общая прибыль:
121 867.55 USD (2 099 329 pips)
Общий убыток:
-83 599.83 USD (794 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (205.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 109.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
391
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
1 235 (49.96%)
Коротких трейдов:
1 237 (50.04%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
15.48 USD
Средняя прибыль:
76.99 USD
Средний убыток:
-94.04 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-15 794.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 812.09 USD (12)
Прирост в месяц:
7.51%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23 735.04 USD (4.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.64% (23 735.04 USD)
По эквити:
27.87% (142 403.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|2466
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.UScent
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.UScent
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7 740.36 USD
Худший трейд: -2 769 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +205.07 USD
Макс. убыток в серии: -15 794.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
forge ahead
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
503K
USD
USD
5
98%
2 472
64%
100%
1.45
15.48
USD
USD
28%
1:500