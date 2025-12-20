СигналыРазделы
Li Min Lin

Gw002

Li Min Lin
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 472
Прибыльных трейдов:
1 583 (64.03%)
Убыточных трейдов:
889 (35.96%)
Лучший трейд:
7 740.36 USD
Худший трейд:
-2 768.68 USD
Общая прибыль:
121 867.55 USD (2 099 329 pips)
Общий убыток:
-83 599.83 USD (794 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (205.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 109.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
391
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
1 235 (49.96%)
Коротких трейдов:
1 237 (50.04%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
15.48 USD
Средняя прибыль:
76.99 USD
Средний убыток:
-94.04 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-15 794.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 812.09 USD (12)
Прирост в месяц:
7.51%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23 735.04 USD (4.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.64% (23 735.04 USD)
По эквити:
27.87% (142 403.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.UScent 2466
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.UScent 39K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.UScent 16K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 740.36 USD
Худший трейд: -2 769 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +205.07 USD
Макс. убыток в серии: -15 794.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

forge ahead
Нет отзывов
2025.12.20 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.