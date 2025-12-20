- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
10 (58.82%)
Убыточных трейдов:
7 (41.18%)
Лучший трейд:
5 560.38 USD
Худший трейд:
-1 248.34 USD
Общая прибыль:
13 636.30 USD (267 178 pips)
Общий убыток:
-3 460.32 USD (171 015 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (11 118.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 118.01 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
22.49%
Макс. загрузка депозита:
100.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
17 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.94
Мат. ожидание:
598.59 USD
Средняя прибыль:
1 363.63 USD
Средний убыток:
-494.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 575.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 575.86 USD (5)
Прирост в месяц:
10.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 409.28 USD
Максимальная:
2 817.77 USD (2.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.72% (2 762.57 USD)
По эквити:
1.46% (1 436.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-884
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|89K
|XAUUSD
|7.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 560.38 USD
Худший трейд: -1 248 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11 118.01 USD
Макс. убыток в серии: -2 575.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
