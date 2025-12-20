СигналыРазделы
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel86

Xuan Duc Mai
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
FTMO-Server4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
10 (58.82%)
Убыточных трейдов:
7 (41.18%)
Лучший трейд:
5 560.38 USD
Худший трейд:
-1 248.34 USD
Общая прибыль:
13 636.30 USD (267 178 pips)
Общий убыток:
-3 460.32 USD (171 015 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (11 118.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 118.01 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
22.49%
Макс. загрузка депозита:
100.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
17 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.94
Мат. ожидание:
598.59 USD
Средняя прибыль:
1 363.63 USD
Средний убыток:
-494.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 575.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 575.86 USD (5)
Прирост в месяц:
10.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 409.28 USD
Максимальная:
2 817.77 USD (2.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.72% (2 762.57 USD)
По эквити:
1.46% (1 436.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -884
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 89K
XAUUSD 7.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 560.38 USD
Худший трейд: -1 248 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11 118.01 USD
Макс. убыток в серии: -2 575.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.21 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 14:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 10:11
Share of trading days is too low
2025.12.21 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 09:11
Share of trading days is too low
2025.12.21 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
