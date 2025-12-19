- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
44 (46.80%)
Убыточных трейдов:
50 (53.19%)
Лучший трейд:
115.97 USD
Худший трейд:
-175.05 USD
Общая прибыль:
913.43 USD (21 806 pips)
Общий убыток:
-1 123.72 USD (17 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (108.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
333.99 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
56.59%
Макс. загрузка депозита:
313.68%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
58 (61.70%)
Коротких трейдов:
36 (38.30%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-2.24 USD
Средняя прибыль:
20.76 USD
Средний убыток:
-22.47 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-346.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-346.49 USD (13)
Прирост в месяц:
-83.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
217.10 USD
Максимальная:
399.15 USD (68.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.23% (346.49 USD)
По эквити:
62.86% (110.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|8
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-390
|GBPUSD
|229
|USDJPY
|-23
|EURUSD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.4K
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|-355
|EURUSD
|-139
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +115.97 USD
Худший трейд: -175 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +108.31 USD
Макс. убыток в серии: -346.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
