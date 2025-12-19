СигналыРазделы
Vino Alex Andro Susanto

Tectra Strategy

Vino Alex Andro Susanto
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
45 (68.18%)
Убыточных трейдов:
21 (31.82%)
Лучший трейд:
190.60 USD
Худший трейд:
-287.30 USD
Общая прибыль:
2 426.20 USD (22 303 pips)
Общий убыток:
-2 226.30 USD (18 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (414.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
3.24%
Макс. загрузка депозита:
3.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
47 (71.21%)
Коротких трейдов:
19 (28.79%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
3.03 USD
Средняя прибыль:
53.92 USD
Средний убыток:
-106.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-331.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-447.90 USD (2)
Прирост в месяц:
1.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
181.10 USD
Максимальная:
557.10 USD (10.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.34% (556.10 USD)
По эквити:
7.69% (422.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 200
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 3.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +190.60 USD
Худший трейд: -287 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +414.50 USD
Макс. убыток в серии: -331.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

#Tectra Strategy 2025 
Нет отзывов
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
