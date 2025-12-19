- Прирост
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
45 (68.18%)
Убыточных трейдов:
21 (31.82%)
Лучший трейд:
190.60 USD
Худший трейд:
-287.30 USD
Общая прибыль:
2 426.20 USD (22 303 pips)
Общий убыток:
-2 226.30 USD (18 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (414.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
3.24%
Макс. загрузка депозита:
3.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
47 (71.21%)
Коротких трейдов:
19 (28.79%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
3.03 USD
Средняя прибыль:
53.92 USD
Средний убыток:
-106.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-331.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-447.90 USD (2)
Прирост в месяц:
1.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
181.10 USD
Максимальная:
557.10 USD (10.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.34% (556.10 USD)
По эквити:
7.69% (422.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|200
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
