Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
30 (81.08%)
Убыточных трейдов:
7 (18.92%)
Лучший трейд:
2.28 USD
Худший трейд:
-4.27 USD
Общая прибыль:
16.22 USD (1 665 pips)
Общий убыток:
-7.63 USD (427 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (3.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.58 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
9.61%
Макс. загрузка депозита:
4.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
15 (40.54%)
Коротких трейдов:
22 (59.46%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
-1.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.56 USD (3)
Прирост в месяц:
7.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.56 USD (4.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.99% (6.56 USD)
По эквити:
1.85% (1.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|7
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|885
|USDJPY
|162
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
Лучший трейд: +2.28 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.75 USD
Макс. убыток в серии: -6.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FBS-Real-5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
TradersWay-Live
|3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
