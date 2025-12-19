СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RIAFX
Victor Onyemaech

RIAFX

Victor Onyemaech
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
30 (81.08%)
Убыточных трейдов:
7 (18.92%)
Лучший трейд:
2.28 USD
Худший трейд:
-4.27 USD
Общая прибыль:
16.22 USD (1 665 pips)
Общий убыток:
-7.63 USD (427 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (3.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.58 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
9.61%
Макс. загрузка депозита:
4.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
15 (40.54%)
Коротких трейдов:
22 (59.46%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
-1.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.56 USD (3)
Прирост в месяц:
7.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.56 USD (4.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.99% (6.56 USD)
По эквити:
1.85% (1.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 24
USDJPY 9
XAUUSD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 7
USDJPY 0
XAUUSD 3
AUDCAD -2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 885
USDJPY 162
XAUUSD 329
AUDCAD -138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.28 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.75 USD
Макс. убыток в серии: -6.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.42 × 501
RSGFinance-Live
2.54 × 26
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.96 × 93
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7018739794
Нет отзывов
2025.12.19 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RIAFX
50 USD в месяц
7%
0
0
USD
102
USD
3
100%
37
81%
10%
2.12
0.23
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.