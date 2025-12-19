СигналыРазделы
Mohamad Ridzmal Bin Ridwan

SM WOLF

Mohamad Ridzmal Bin Ridwan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 193%
Neex-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
217 (58.96%)
Убыточных трейдов:
151 (41.03%)
Лучший трейд:
2 831.00 USD
Худший трейд:
-6 020.00 USD
Общая прибыль:
93 066.70 USD (158 056 pips)
Общий убыток:
-54 368.94 USD (548 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (44 547.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
44 547.00 USD (79)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
67.50%
Макс. загрузка депозита:
176.48%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
369
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
217 (58.97%)
Коротких трейдов:
151 (41.03%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
105.16 USD
Средняя прибыль:
428.88 USD
Средний убыток:
-360.06 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-38 509.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-38 509.70 USD (62)
Прирост в месяц:
193.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 849.24 USD
Максимальная:
38 509.70 USD (73.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.13% (38 509.70 USD)
По эквити:
53.12% (7 522.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 350
BTCUSD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 40K
BTCUSD -976
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 98K
BTCUSD -488K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 831.00 USD
Худший трейд: -6 020 USD
Макс. серия выигрышей: 79
Макс. серия проигрышей: 62
Макс. прибыль в серии: +44 547.00 USD
Макс. убыток в серии: -38 509.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 04:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 04:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Share of trading days is too low
2025.12.19 09:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
