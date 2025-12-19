- Прирост
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
217 (58.96%)
Убыточных трейдов:
151 (41.03%)
Лучший трейд:
2 831.00 USD
Худший трейд:
-6 020.00 USD
Общая прибыль:
93 066.70 USD (158 056 pips)
Общий убыток:
-54 368.94 USD (548 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (44 547.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
44 547.00 USD (79)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
67.50%
Макс. загрузка депозита:
176.48%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
369
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
217 (58.97%)
Коротких трейдов:
151 (41.03%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
105.16 USD
Средняя прибыль:
428.88 USD
Средний убыток:
-360.06 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-38 509.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-38 509.70 USD (62)
Прирост в месяц:
193.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 849.24 USD
Максимальная:
38 509.70 USD (73.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.13% (38 509.70 USD)
По эквити:
53.12% (7 522.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|350
|BTCUSD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-976
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|98K
|BTCUSD
|-488K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 831.00 USD
Худший трейд: -6 020 USD
Макс. серия выигрышей: 79
Макс. серия проигрышей: 62
Макс. прибыль в серии: +44 547.00 USD
Макс. убыток в серии: -38 509.70 USD
