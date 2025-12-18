СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MazSmallSignal
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
97 (97.00%)
Убыточных трейдов:
3 (3.00%)
Лучший трейд:
26.00 USD
Худший трейд:
-1.00 USD
Общая прибыль:
249.76 USD (51 354 pips)
Общий убыток:
-1.59 USD (449 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (172.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.74 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
93.57%
Макс. загрузка депозита:
72.95%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
248.17
Длинных трейдов:
60 (60.00%)
Коротких трейдов:
40 (40.00%)
Профит фактор:
157.08
Мат. ожидание:
2.48 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-0.53 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.00 USD (1)
Прирост в месяц:
2.30%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.00 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.31% (474.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US_TECH100 45
GOLD 19
SILVER 14
USDJPY 12
NATURAL_GAS 6
CrudeOIL 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US_TECH100 122
GOLD 28
SILVER 70
USDJPY 7
NATURAL_GAS 13
CrudeOIL 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US_TECH100 47K
GOLD 2.8K
SILVER 698
USDJPY 325
NATURAL_GAS 18
CrudeOIL 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.00 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +172.74 USD
Макс. убыток в серии: -1.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

Нет отзывов
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
