Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
97 (97.00%)
Убыточных трейдов:
3 (3.00%)
Лучший трейд:
26.00 USD
Худший трейд:
-1.00 USD
Общая прибыль:
249.76 USD (51 354 pips)
Общий убыток:
-1.59 USD (449 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (172.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.74 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
93.57%
Макс. загрузка депозита:
72.95%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
248.17
Длинных трейдов:
60 (60.00%)
Коротких трейдов:
40 (40.00%)
Профит фактор:
157.08
Мат. ожидание:
2.48 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-0.53 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.00 USD (1)
Прирост в месяц:
2.30%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.00 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.31% (474.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US_TECH100
|45
|GOLD
|19
|SILVER
|14
|USDJPY
|12
|NATURAL_GAS
|6
|CrudeOIL
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US_TECH100
|122
|GOLD
|28
|SILVER
|70
|USDJPY
|7
|NATURAL_GAS
|13
|CrudeOIL
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US_TECH100
|47K
|GOLD
|2.8K
|SILVER
|698
|USDJPY
|325
|NATURAL_GAS
|18
|CrudeOIL
|7
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.00 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +172.74 USD
Макс. убыток в серии: -1.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 115
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
0% algo
Trades are based on technical analysis, analysts views and news.
Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well.
Нет отзывов
