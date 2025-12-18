- Прирост
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
348 (99.71%)
Убыточных трейдов:
1 (0.29%)
Лучший трейд:
68.52 USD
Худший трейд:
-0.07 USD
Общая прибыль:
1 213.22 USD (108 747 pips)
Общий убыток:
-0.07 USD (221 pips)
Макс. серия выигрышей:
285 (995.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
995.96 USD (285)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.07%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
358
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
17330.71
Длинных трейдов:
349 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
17331.71
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-0.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.07 USD (1)
Прирост в месяц:
13.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.07 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.12% (792.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|349
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|109K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +68.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 285
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +995.96 USD
Макс. убыток в серии: -0.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Capital.com-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Стратегия покупки золота (только Buy)
Основана на согласованном управлении сделками в зависимости от размера счёта
Протестирована на нескольких аккаунтах
Сбалансированный рост с управлением рисками
Нет отзывов
