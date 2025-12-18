СигналыРазделы
Nnanyelugo Edward Ahukannah

FX Porfolio Trader

Nnanyelugo Edward Ahukannah
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 80%
Capital.com-Real
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
349 (88.13%)
Убыточных трейдов:
47 (11.87%)
Лучший трейд:
116.15 EUR
Худший трейд:
-87.02 EUR
Общая прибыль:
1 965.17 EUR (42 213 pips)
Общий убыток:
-556.95 EUR (23 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (159.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
456.35 EUR (41)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
98.51%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.42
Длинных трейдов:
201 (50.76%)
Коротких трейдов:
195 (49.24%)
Профит фактор:
3.53
Мат. ожидание:
3.56 EUR
Средняя прибыль:
5.63 EUR
Средний убыток:
-11.85 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-318.25 EUR)
Макс. убыток в серии:
-318.25 EUR (5)
Прирост в месяц:
3.34%
Годовой прогноз:
40.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.43 EUR
Максимальная:
318.25 EUR (14.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.14% (318.25 EUR)
По эквити:
23.09% (994.85 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 88
AUDUSD 56
USDJPY 39
USDCHF 37
GBPCAD 29
AUDNZD 25
NZDUSD 23
USDCAD 21
EURUSD 17
EURCHF 16
EURAUD 13
GBPCHF 12
GBPUSD 10
EURGBP 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 212
AUDUSD 307
USDJPY -110
USDCHF -22
GBPCAD 280
AUDNZD -43
NZDUSD 166
USDCAD 235
EURUSD 66
EURCHF 58
EURAUD 155
GBPCHF 123
GBPUSD 141
EURGBP 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 8.2K
AUDUSD 3.9K
USDJPY -10K
USDCHF -242
GBPCAD 4.7K
AUDNZD -574
NZDUSD 2.2K
USDCAD 2.4K
EURUSD 1.9K
EURCHF 571
EURAUD 4.2K
GBPCHF 1.4K
GBPUSD 1.3K
EURGBP 345
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.15 EUR
Худший трейд: -87 EUR
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +159.55 EUR
Макс. убыток в серии: -318.25 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Capital.com-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Capital.com-Real
0.20 × 25
AlpariEvrasia-Trade
0.23 × 253
Reliable Rule-Based FX Trading Signals

A smart FX portfolio trading system that identifies high-probability trade opportunities and manages them automatically as the market evolves. Signals are generated from predefined rules — not human emotions — and adapt to changing price conditions in real time.

Built and tested around quality entries, equity protection, and disciplined exits, with risk control embedded at every step.

No guesswork. No overtrading. Just structured, reliable signals.

Нет отзывов
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FX Porfolio Trader
35 USD в месяц
80%
0
0
USD
4.3K
EUR
16
99%
396
88%
100%
3.52
3.56
EUR
23%
1:30
