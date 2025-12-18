- Прирост
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|88
|AUDUSD
|56
|USDJPY
|39
|USDCHF
|37
|GBPCAD
|29
|AUDNZD
|25
|NZDUSD
|23
|USDCAD
|21
|EURUSD
|17
|EURCHF
|16
|EURAUD
|13
|GBPCHF
|12
|GBPUSD
|10
|EURGBP
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|212
|AUDUSD
|307
|USDJPY
|-110
|USDCHF
|-22
|GBPCAD
|280
|AUDNZD
|-43
|NZDUSD
|166
|USDCAD
|235
|EURUSD
|66
|EURCHF
|58
|EURAUD
|155
|GBPCHF
|123
|GBPUSD
|141
|EURGBP
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|8.2K
|AUDUSD
|3.9K
|USDJPY
|-10K
|USDCHF
|-242
|GBPCAD
|4.7K
|AUDNZD
|-574
|NZDUSD
|2.2K
|USDCAD
|2.4K
|EURUSD
|1.9K
|EURCHF
|571
|EURAUD
|4.2K
|GBPCHF
|1.4K
|GBPUSD
|1.3K
|EURGBP
|345
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Capital.com-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Capital.com-Real
|0.20 × 25
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.23 × 253
Reliable Rule-Based FX Trading Signals
A smart FX portfolio trading system that identifies high-probability trade opportunities and manages them automatically as the market evolves. Signals are generated from predefined rules — not human emotions — and adapt to changing price conditions in real time.
Built and tested around quality entries, equity protection, and disciplined exits, with risk control embedded at every step.
No guesswork. No overtrading. Just structured, reliable signals.
