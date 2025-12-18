- Прирост
Всего трейдов:
1 926
Прибыльных трейдов:
1 391 (72.22%)
Убыточных трейдов:
535 (27.78%)
Лучший трейд:
3 041.00 USD
Худший трейд:
-1 984.17 USD
Общая прибыль:
47 524.08 USD (10 097 230 pips)
Общий убыток:
-43 305.47 USD (615 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (13 395.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 395.80 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.07%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
680
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
962 (49.95%)
Коротких трейдов:
964 (50.05%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
34.17 USD
Средний убыток:
-80.94 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-8 918.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 918.35 USD (20)
Прирост в месяц:
8.62%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 334.86 USD
Максимальная:
12 458.31 USD (20.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.71% (12 458.31 USD)
По эквити:
12.28% (6 594.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
