Xuan Khanh Nguyen

ELLIOTTWAVEAIGOLD

Xuan Khanh Nguyen
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 926
Прибыльных трейдов:
1 391 (72.22%)
Убыточных трейдов:
535 (27.78%)
Лучший трейд:
3 041.00 USD
Худший трейд:
-1 984.17 USD
Общая прибыль:
47 524.08 USD (10 097 230 pips)
Общий убыток:
-43 305.47 USD (615 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (13 395.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 395.80 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.07%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
680
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
962 (49.95%)
Коротких трейдов:
964 (50.05%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
34.17 USD
Средний убыток:
-80.94 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-8 918.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 918.35 USD (20)
Прирост в месяц:
8.62%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 334.86 USD
Максимальная:
12 458.31 USD (20.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.71% (12 458.31 USD)
По эквити:
12.28% (6 594.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 041.00 USD
Худший трейд: -1 984 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +13 395.80 USD
Макс. убыток в серии: -8 918.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Tele: https://t.me/elliotwavaivip
Нет отзывов
2025.12.19 23:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.18 05:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
