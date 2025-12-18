СигналыРазделы
Hung Thinh Nguyen

Mr Midas

Hung Thinh Nguyen
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
153 (71.16%)
Убыточных трейдов:
62 (28.84%)
Лучший трейд:
21.96 USD
Худший трейд:
-20.52 USD
Общая прибыль:
520.43 USD (122 526 pips)
Общий убыток:
-226.75 USD (283 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (130.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.57 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
28.16%
Макс. загрузка депозита:
11.53%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
5.93
Длинных трейдов:
40 (18.60%)
Коротких трейдов:
175 (81.40%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-49.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.52 USD (7)
Прирост в месяц:
30.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.55 USD (3.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.78% (49.52 USD)
По эквити:
7.51% (75.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 196
BTCUSD 16
XAGUSD.s 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 343
BTCUSD -18
XAGUSD.s -31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 30K
BTCUSD -191K
XAGUSD.s -620
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.96 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +130.57 USD
Макс. убыток в серии: -49.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 5-10%
Нет отзывов
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
