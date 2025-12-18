- Прирост
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
153 (71.16%)
Убыточных трейдов:
62 (28.84%)
Лучший трейд:
21.96 USD
Худший трейд:
-20.52 USD
Общая прибыль:
520.43 USD (122 526 pips)
Общий убыток:
-226.75 USD (283 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (130.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.57 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
28.16%
Макс. загрузка депозита:
11.53%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
5.93
Длинных трейдов:
40 (18.60%)
Коротких трейдов:
175 (81.40%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-49.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.52 USD (7)
Прирост в месяц:
30.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.55 USD (3.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.78% (49.52 USD)
По эквити:
7.51% (75.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|196
|BTCUSD
|16
|XAGUSD.s
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|343
|BTCUSD
|-18
|XAGUSD.s
|-31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|30K
|BTCUSD
|-191K
|XAGUSD.s
|-620
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +21.96 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +130.57 USD
Макс. убыток в серии: -49.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
Нет отзывов
