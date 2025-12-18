СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Institutional SWING SCALPING Signal
Luis Diego Arroyo Jimenez

Institutional SWING SCALPING Signal

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 167%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
682
Прибыльных трейдов:
348 (51.02%)
Убыточных трейдов:
334 (48.97%)
Лучший трейд:
472.05 USD
Худший трейд:
-150.26 USD
Общая прибыль:
4 900.97 USD (1 032 283 pips)
Общий убыток:
-3 130.89 USD (1 276 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (70.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
577.35 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.51%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
406 (59.53%)
Коротких трейдов:
276 (40.47%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
14.08 USD
Средний убыток:
-9.37 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-136.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-368.02 USD (7)
Прирост в месяц:
164.18%
Алготрейдинг:
64%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
144.53 USD
Максимальная:
423.00 USD (30.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.46% (421.36 USD)
По эквити:
1.50% (40.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 481
US30 129
BTCUSD 22
DE40 18
EURUSD 10
USDJPY 6
US500 3
EURGBP 3
XTIUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USTEC 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
US30 258
BTCUSD -30
DE40 63
EURUSD 19
USDJPY -28
US500 -10
EURGBP -16
XTIUSD -48
EURJPY -16
USDCAD -7
GBPCAD 0
USTEC 52
GBPUSD -17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 83K
US30 15K
BTCUSD -390K
DE40 41K
EURUSD 846
USDJPY -1.7K
US500 -2.5K
EURGBP -373
XTIUSD -95
EURJPY -1.2K
USDCAD -153
GBPCAD 0
USTEC 13K
GBPUSD -269
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +472.05 USD
Худший трейд: -150 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +70.57 USD
Макс. убыток в серии: -136.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Earnex-Trade
0.00 × 69
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 14
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
еще 145...
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.

All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.

Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.

Key features:

Manual and discretionary trading.

Institutional approach.

Filtered signals (quality over quantity).

Strict risk management.

Bot used only for lot size calculation.

No automated trade execution.


Disclaimer:

This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
