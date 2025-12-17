СигналыРазделы
Mingze Yang

StartRader 30000

Mingze Yang
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 3%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
638
Прибыльных трейдов:
514 (80.56%)
Убыточных трейдов:
124 (19.44%)
Лучший трейд:
343.00 USD
Худший трейд:
-822.25 USD
Общая прибыль:
17 377.40 USD (99 028 pips)
Общий убыток:
-16 542.25 USD (86 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (374.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
793.35 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
57.00%
Макс. загрузка депозита:
8.56%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
605
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
264 (41.38%)
Коротких трейдов:
374 (58.62%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
33.81 USD
Средний убыток:
-133.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 596.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 596.75 USD (3)
Прирост в месяц:
2.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 808.45 USD
Максимальная:
5 545.30 USD (16.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.41% (5 536.90 USD)
По эквити:
4.97% (1 435.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 638
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 838
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +343.00 USD
Худший трейд: -822 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +374.60 USD
Макс. убыток в серии: -1 596.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 23:57
Share of trading days is too low
2025.12.17 23:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 22:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
