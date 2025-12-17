- Прирост
Всего трейдов:
638
Прибыльных трейдов:
514 (80.56%)
Убыточных трейдов:
124 (19.44%)
Лучший трейд:
343.00 USD
Худший трейд:
-822.25 USD
Общая прибыль:
17 377.40 USD (99 028 pips)
Общий убыток:
-16 542.25 USD (86 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (374.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
793.35 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
57.00%
Макс. загрузка депозита:
8.56%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
605
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
264 (41.38%)
Коротких трейдов:
374 (58.62%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
33.81 USD
Средний убыток:
-133.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 596.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 596.75 USD (3)
Прирост в месяц:
2.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 808.45 USD
Максимальная:
5 545.30 USD (16.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.41% (5 536.90 USD)
По эквити:
4.97% (1 435.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|638
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|838
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +343.00 USD
Худший трейд: -822 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +374.60 USD
Макс. убыток в серии: -1 596.75 USD
