- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
61 (73.49%)
Убыточных трейдов:
22 (26.51%)
Лучший трейд:
29.44 USD
Худший трейд:
-9.95 USD
Общая прибыль:
156.58 USD (5 493 pips)
Общий убыток:
-56.97 USD (2 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (16.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.10 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
96.96%
Макс. загрузка депозита:
6.77%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
4.53
Длинных трейдов:
47 (56.63%)
Коротких трейдов:
36 (43.37%)
Профит фактор:
2.75
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-2.59 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.01 USD (3)
Прирост в месяц:
10.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.01 USD (2.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (22.01 USD)
По эквити:
9.92% (106.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-STD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-STD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.44 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.44 USD
Макс. убыток в серии: -0.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Slow and steady 20% profit per month target.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
0%
83
73%
97%
2.74
1.20
USD
USD
10%
1:500