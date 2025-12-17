- Прирост
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
16 (61.53%)
Убыточных трейдов:
10 (38.46%)
Лучший трейд:
57.60 USD
Худший трейд:
-62.00 USD
Общая прибыль:
584.88 USD (19 058 pips)
Общий убыток:
-323.48 USD (9 952 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (480.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
480.93 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
19.37%
Макс. загрузка депозита:
11.99%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
9 (34.62%)
Коротких трейдов:
17 (65.38%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
10.05 USD
Средняя прибыль:
36.56 USD
Средний убыток:
-32.35 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-139.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.13 USD (3)
Прирост в месяц:
8.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
128.30 USD
Максимальная:
139.82 USD (4.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.62% (139.13 USD)
По эквити:
2.85% (85.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|261
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +57.60 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +480.93 USD
Макс. убыток в серии: -139.13 USD
