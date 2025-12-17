- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 966
Прибыльных трейдов:
1 492 (50.30%)
Убыточных трейдов:
1 474 (49.70%)
Лучший трейд:
182.88 USD
Худший трейд:
-48.68 USD
Общая прибыль:
7 105.83 USD (327 526 pips)
Общий убыток:
-5 503.16 USD (384 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (284.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
402.86 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.14%
Макс. загрузка депозита:
11.36%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
1955
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
4.20
Длинных трейдов:
1 445 (48.72%)
Коротких трейдов:
1 521 (51.28%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-3.73 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-314.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.80 USD (13)
Прирост в месяц:
16.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
184.32 USD
Максимальная:
381.48 USD (3.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.75% (379.29 USD)
По эквити:
10.64% (1 138.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2966
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-57K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +182.88 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +284.14 USD
Макс. убыток в серии: -314.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
99%
2 966
50%
55%
1.29
0.54
USD
USD
11%
1:500