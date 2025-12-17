СигналыРазделы
Xue Feng Xu

Quick TP

Xue Feng Xu
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 17%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 966
Прибыльных трейдов:
1 492 (50.30%)
Убыточных трейдов:
1 474 (49.70%)
Лучший трейд:
182.88 USD
Худший трейд:
-48.68 USD
Общая прибыль:
7 105.83 USD (327 526 pips)
Общий убыток:
-5 503.16 USD (384 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (284.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
402.86 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.14%
Макс. загрузка депозита:
11.36%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
1955
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
4.20
Длинных трейдов:
1 445 (48.72%)
Коротких трейдов:
1 521 (51.28%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-3.73 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-314.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.80 USD (13)
Прирост в месяц:
16.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
184.32 USD
Максимальная:
381.48 USD (3.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.75% (379.29 USD)
По эквити:
10.64% (1 138.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2966
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -57K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +182.88 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +284.14 USD
Макс. убыток в серии: -314.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
Нет отзывов
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
