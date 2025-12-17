- Прирост
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
238 (82.35%)
Убыточных трейдов:
51 (17.65%)
Лучший трейд:
53.00 USD
Худший трейд:
-96.78 USD
Общая прибыль:
1 619.02 USD (137 850 pips)
Общий убыток:
-1 329.76 USD (101 807 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (250.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
250.48 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
48.88%
Макс. загрузка депозита:
3.05%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
205 (70.93%)
Коротких трейдов:
84 (29.07%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
6.80 USD
Средний убыток:
-26.07 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-228.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.63 USD
Максимальная:
420.90 USD (7.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.75% (420.89 USD)
По эквити:
28.16% (210.60 USD)
