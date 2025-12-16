- Прирост
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
44 (74.57%)
Убыточных трейдов:
15 (25.42%)
Лучший трейд:
24.60 USD
Худший трейд:
-60.00 USD
Общая прибыль:
205.71 USD (625 787 pips)
Общий убыток:
-240.64 USD (284 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (66.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.24 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
22.13%
Макс. загрузка депозита:
276.20%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
27 (45.76%)
Коротких трейдов:
32 (54.24%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.59 USD
Средняя прибыль:
4.68 USD
Средний убыток:
-16.04 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-143.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.80 USD (7)
Прирост в месяц:
-34.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.04 USD
Максимальная:
183.25 USD (96.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.85% (183.25 USD)
По эквити:
77.76% (137.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|BTCUSDm
|16
|XAGUSDm
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-133
|BTCUSDm
|55
|XAGUSDm
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-87K
|BTCUSDm
|428K
|XAGUSDm
|847
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +24.60 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +66.24 USD
Макс. убыток в серии: -143.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
