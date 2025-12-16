СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD BTC 3
Do Van Mui

GOLD BTC 3

Do Van Mui
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -35%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
44 (74.57%)
Убыточных трейдов:
15 (25.42%)
Лучший трейд:
24.60 USD
Худший трейд:
-60.00 USD
Общая прибыль:
205.71 USD (625 787 pips)
Общий убыток:
-240.64 USD (284 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (66.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.24 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
22.13%
Макс. загрузка депозита:
276.20%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
27 (45.76%)
Коротких трейдов:
32 (54.24%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.59 USD
Средняя прибыль:
4.68 USD
Средний убыток:
-16.04 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-143.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.80 USD (7)
Прирост в месяц:
-34.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.04 USD
Максимальная:
183.25 USD (96.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.85% (183.25 USD)
По эквити:
77.76% (137.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 41
BTCUSDm 16
XAGUSDm 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -133
BTCUSDm 55
XAGUSDm 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -87K
BTCUSDm 428K
XAGUSDm 847
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.60 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +66.24 USD
Макс. убыток в серии: -143.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.30 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 06:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 18:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 17:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 11:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD BTC 3
99 USD в месяц
-35%
0
0
USD
65
USD
3
0%
59
74%
22%
0.85
-0.59
USD
97%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.