- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
21 (65.62%)
Убыточных трейдов:
11 (34.38%)
Лучший трейд:
1 687.66 USD
Худший трейд:
-1 802.25 USD
Общая прибыль:
6 192.74 USD (63 201 pips)
Общий убыток:
-4 672.09 USD (46 895 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (929.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 633.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
83.97%
Макс. загрузка депозита:
13.14%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
21 (65.63%)
Коротких трейдов:
11 (34.38%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
47.52 USD
Средняя прибыль:
294.89 USD
Средний убыток:
-424.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-752.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 574.10 USD (2)
Прирост в месяц:
1.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.63 USD
Максимальная:
3 579.71 USD (3.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.40% (3 576.26 USD)
По эквити:
1.33% (1 327.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 687.66 USD
Худший трейд: -1 802 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +929.76 USD
Макс. убыток в серии: -752.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 846
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
70 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
2
100%
32
65%
84%
1.32
47.52
USD
USD
3%
1:200