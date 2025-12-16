СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WH6254
Shuangqing Liu

WH6254

Shuangqing Liu
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
Tickmill-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
21 (87.50%)
Убыточных трейдов:
3 (12.50%)
Лучший трейд:
6.14 USD
Худший трейд:
-2.44 USD
Общая прибыль:
51.30 USD (5 248 pips)
Общий убыток:
-6.02 USD (584 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.89 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.96
Торговая активность:
0.51%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
18.56
Длинных трейдов:
15 (62.50%)
Коротких трейдов:
9 (37.50%)
Профит фактор:
8.52
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-2.01 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.44 USD (1)
Прирост в месяц:
35.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.44 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.29% (2.44 USD)
По эквити:
3.93% (5.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.14 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.89 USD
Макс. убыток в серии: -2.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
еще 19...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

黄金策略，一次一单

大周期的顺势突破

每单都带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

Нет отзывов
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WH6254
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
145
USD
7
100%
24
87%
1%
8.52
1.89
USD
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.