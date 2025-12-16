- Прирост
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
21 (87.50%)
Убыточных трейдов:
3 (12.50%)
Лучший трейд:
6.14 USD
Худший трейд:
-2.44 USD
Общая прибыль:
51.30 USD (5 248 pips)
Общий убыток:
-6.02 USD (584 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.89 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.96
Торговая активность:
0.51%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
18.56
Длинных трейдов:
15 (62.50%)
Коротких трейдов:
9 (37.50%)
Профит фактор:
8.52
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-2.01 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.44 USD (1)
Прирост в месяц:
35.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.44 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.29% (2.44 USD)
По эквити:
3.93% (5.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.14 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.89 USD
Макс. убыток в серии: -2.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
黄金策略，一次一单
大周期的顺势突破
每单都带动态止盈止损
交流学习可以加微：jjj117118119
Нет отзывов
