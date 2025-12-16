СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CCC
Carlos Calvo Carcelen

CCC

Carlos Calvo Carcelen
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -15%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
751
Прибыльных трейдов:
520 (69.24%)
Убыточных трейдов:
231 (30.76%)
Лучший трейд:
73.28 USD
Худший трейд:
-158.52 USD
Общая прибыль:
1 493.77 USD (2 882 232 pips)
Общий убыток:
-1 593.58 USD (2 741 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (95.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.02 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
89.85%
Макс. загрузка депозита:
34.37%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
366
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
384 (51.13%)
Коротких трейдов:
367 (48.87%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
2.87 USD
Средний убыток:
-6.90 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-196.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-282.92 USD (2)
Прирост в месяц:
-15.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.01 USD
Максимальная:
478.09 USD (72.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.28% (478.09 USD)
По эквити:
26.26% (355.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 385
XAUUSD 309
GBPUSD 19
USDCHF 15
GBPJPY 12
AUDCAD 6
NZDCAD 3
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 43
XAUUSD -93
GBPUSD -59
USDCHF 3
GBPJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 159K
XAUUSD -13K
GBPUSD -5.7K
USDCHF 363
GBPJPY 374
AUDCAD 183
NZDCAD 331
AUDNZD 74
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.28 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +95.02 USD
Макс. убыток в серии: -196.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 105
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.96 × 777
ICMarketsSC-Live12
1.22 × 9
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
ICMarkets-Live14
3.13 × 84
ICMarketsSC-Live06
4.20 × 112
TradersWay-Live
5.20 × 5
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
RSGFinance-Live
7.01 × 77
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CCC
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
900
USD
2
98%
751
69%
90%
0.93
-0.13
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.