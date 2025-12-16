- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
751
Прибыльных трейдов:
520 (69.24%)
Убыточных трейдов:
231 (30.76%)
Лучший трейд:
73.28 USD
Худший трейд:
-158.52 USD
Общая прибыль:
1 493.77 USD (2 882 232 pips)
Общий убыток:
-1 593.58 USD (2 741 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (95.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.02 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
89.85%
Макс. загрузка депозита:
34.37%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
366
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
384 (51.13%)
Коротких трейдов:
367 (48.87%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
2.87 USD
Средний убыток:
-6.90 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-196.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-282.92 USD (2)
Прирост в месяц:
-15.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.01 USD
Максимальная:
478.09 USD (72.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.28% (478.09 USD)
По эквити:
26.26% (355.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|385
|XAUUSD
|309
|GBPUSD
|19
|USDCHF
|15
|GBPJPY
|12
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|43
|XAUUSD
|-93
|GBPUSD
|-59
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|159K
|XAUUSD
|-13K
|GBPUSD
|-5.7K
|USDCHF
|363
|GBPJPY
|374
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|331
|AUDNZD
|74
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.28 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +95.02 USD
Макс. убыток в серии: -196.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
