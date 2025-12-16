- Прирост
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
58 (80.55%)
Убыточных трейдов:
14 (19.44%)
Лучший трейд:
18.15 USD
Худший трейд:
-6.68 USD
Общая прибыль:
175.51 USD (7 928 pips)
Общий убыток:
-30.04 USD (1 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (36.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.73 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
70.79%
Макс. загрузка депозита:
7.80%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
11.60
Длинных трейдов:
42 (58.33%)
Коротких трейдов:
30 (41.67%)
Профит фактор:
5.84
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
3.03 USD
Средний убыток:
-2.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.54 USD (3)
Прирост в месяц:
12.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.32 USD
Максимальная:
12.54 USD (1.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.03% (12.54 USD)
По эквити:
9.65% (116.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|28
|AUDCAD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|82
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|496
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.15 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +36.67 USD
Макс. убыток в серии: -12.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.53 × 79
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real17
|0.81 × 1158
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
