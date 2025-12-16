СигналыРазделы
Larissa Christou

Preacher

Larissa Christou
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
553
Прибыльных трейдов:
299 (54.06%)
Убыточных трейдов:
254 (45.93%)
Лучший трейд:
459.00 USD
Худший трейд:
-235.44 USD
Общая прибыль:
5 626.21 USD (128 920 pips)
Общий убыток:
-6 700.01 USD (81 431 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (1 606.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 606.32 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
23.29%
Макс. загрузка депозита:
42.88%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
521
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
210 (37.97%)
Коротких трейдов:
343 (62.03%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.94 USD
Средняя прибыль:
18.82 USD
Средний убыток:
-26.38 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-823.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 005.38 USD (18)
Прирост в месяц:
-22.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 738.28 USD
Максимальная:
2 959.81 USD (56.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.99% (2 959.81 USD)
По эквити:
11.36% (537.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 553
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 47K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +459.00 USD
Худший трейд: -235 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +1 606.32 USD
Макс. убыток в серии: -823.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.24 01:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 19:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 16:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 02:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 02:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 02:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
